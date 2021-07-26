因疫情推遲1年的東京奧運終於舉行，中華隊健兒背負期待出征，也在開場不久後獲得佳績，在「柔道天菜」楊勇緯拿下銀牌爆紅後，後續選手的賽事更受到關注，但台灣旅日女將連珍羚，今(7/26)卻在16強賽中意外吞敗，讓人非常不能理解，網友更是灌爆PTT，認為是裁判干預了賽果，連珍羚輸得莫名。

柔道好手連珍羚在東奧參加57公斤級柔道項目，一路過關斬將，挺進16強賽，對上斯洛維尼亞選手卡加凱澤爾(Kaja Kajzer)，儘管不斷嘗試進攻，但仍是進入延長的黃金得分時間，而楊勇緯的情況也發生在連珍羚身上，網友在ptt上熱議，都認為連珍羚一路明明都在進攻，卻接連被判3次指導黃牌，最終竟是犯規敗，連珍羚無緣進入8強，讓她當場無奈落淚。

台灣網友對於這樣的情況，也感到不服，在PTT上掀起討論狂潮，多半覺得很氣憤，紛紛怒噴「這場說不過去啦」、「真的氣死，太扯了」、「柔道原來是等犯規的比賽啊」、「爛裁判」，據悉，擔任連珍羚本場次裁判的，是俄羅斯籍的拉克林(Evgeny Rakhlin)，他一連多日都有在IG貼出自己的東奧入場證、工作照等。

連珍羚這回參加東奧，可謂抱持破釜沉舟決心而來，擁有「台灣柔道女王」封號的她，在上一屆的里約奧運敗下陣來，當時就表示很不甘心，誓言再拚4年，吐露為台灣奪牌，是她一生的責任，這回她也請剛拿下奧運銀牌的楊用緯擔當她的陪練員，做了充足準備，朝著金牌邁進，不料如今以這種方式落敗，可以想見她內心的失落，也能發現主播、評論員及廣大台灣觀眾，都覺得很錯愕。