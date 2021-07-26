桃園市長鄭文燦26日率局處長赴議會進行新冠肺炎防疫紓困專案報告，國民黨團執行長徐玉樹「直球對決」，點名「3＋11」政策害台灣疫情失控，追問「3＋11」會議始末，鄭數度重申這件事可攤在陽光下，自己沒有建議，「我完全沒有參加！」

桃園市議會26日舉行臨時會，徐玉樹說，「3＋11」會議被視為引爆台灣疫情源頭，不但立委范雲、衛福部長陳時中備受抨擊，鄭文燦也屢屢被點名有「盡一份心力」，面對中央「3＋11」會議不見，更是引爆社會質疑和爭論。

徐玉樹指出，國境防疫政策從一開始錯誤到現在，導致人民財產受到重創，直指機師工會3月31日曾和市府陳情開會，追問鄭文燦：「你有沒有參加『3＋11』會議？」

「我沒有參加機場防疫專案會議！」鄭文燦說，這些不同機組員變來變去的防疫方案，並沒有邀請桃園市政府或桃園市長參加，自己沒有針對機組員檢疫措施表示過意見。

鄭文燦說，機師工會是針對機組員加強版健康隔離內容向市府陳情，因為機組員高空飛行後，下飛機檢疫期間也不得看病，在自主健康管理期間就直接被派飛，是屬於健康的權益，強調自己沒有建議「3＋11」，陳時中也已說明「3＋11」方案調整的過程與考量，重申這件事情可以攤在陽光下，「我完全沒有參加！」