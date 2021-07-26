台股今(26日)震盪走低，貨櫃三雄再度翻船，長榮、萬海跌逾8%，台積電盤中由紅翻黑，收在580元，下跌5元，金融股也走弱，終場加權指數以17403.56點作收，下跌169.36點，成交值4556億元。

美股上周五再創新高，台股開盤下跌17.99點，以17554.93點開出後，指數隨即翻紅至17637.36點，上漲64點，盤中隨著傳產、金融族群走弱，指數一路下殺，原本開高的台積電盤中股價也翻黑，一度來到580元，下跌5元，聯發科、鴻海以及股王矽力都開高走低，聯電則走勢強勁，漲幅都在1%以上，盤中高點來到54.4元，上漲1.7元，漲逾3%。

友達本周將舉行法說會，股價今開高走高，盤中來到21.6元，漲幅4.34%，帶動群創股價來到19.9元，漲幅也有2.31%，彩晶盤中也觸及20.75元，也漲逾4%。

上周一度反彈的貨櫃三雄今股價持續開低走低，陽明盤中雖曾翻紅，但無法抵擋巨浪，萬海跌勢最重，尾盤一度被打到跌停，掉到216元，拖累運輸類股指數跌逾6%。

儘管集中市場加權指數下跌169.36點，但櫃買指數則是收高3.19點，收在223.96點，漲幅1.44%。