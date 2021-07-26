全民疫苗接種進入第三輪，疫苗覆蓋率也逐漸提高。全島一命全民配合防疫下，在基層疫苗快打站防疫人員辛勤的工作為民眾注射疫苗下，疫情警戒也將降為二級警戒。市議員陳淑華與多位里長今天特準備豐盛餐盒及手搖飲品各200份給西屯區疫苗快打站工作人員，感謝他們的辛勞及努力為防疫付出，由西屯區陳寶雲區長及副區長洪靖欽代表接受。

今天各快打站為唐鳳疫苗預約第三輪及國中、高中教職員施打，提高全民疫苗接種率及加快學子恢復實體上課期程。

陳淑華說，唐鳳疫苗預約系統已進入第三輪，全民接種疫苗踴躍，前往快打站施打疫苗的民眾非常的多，西屯區中山國中、西屯國小、永安國小、協和國小等四處快打站的醫護及防疫人員也卯起來為民眾施打疫苗，是疫苗覆蓋率快速達成25％的重大功臣。

陳淑華表示，天氣炎熱穿戴醫療防護裝備，又有颱風威脅，醫護、防疫人員非常辛苦。教育系統的各級中小學及幼教托兒系統都將完成疫苗接種，要求市府盡快將補教、課輔安親班納入疫苗施打期程，為學童回歸學校系統學習完成疫苗接種準備。

陳淑華特與何福里何淑玲、何明里趙淑妙、逢福里張文平、西墩里張長瑞、協和里陳靖益、福和里李鳳珍、福安里張清和、福聯里馮進通等，多位里長與愛心人士攜手美女創業家陳沛瀅的有春茶館；準備豐盛餐盒及手搖飲品各200份給西屯區疫苗快打站工作人員，感謝他們的辛勞及努力為防疫付出，由西屯區陳寶雲區長及副區長洪靖欽代表接受。