豐興(2015)第二季獲利季增51%，EPS達1.76元，創逾12年新高。展望第三季，公司對三大產品線包括鋼筋、型鋼、條線看法仍偏正面，預期進入淡季歲修期，營運仍可望保持穩健。

豐興23日舉行法說會公布第二季自結財報，受惠條線、型鋼產品價、量齊揚，且鋼筋價增、量穩，第二季合併營收達98.15億元，季增24%、年增48%；毛利率14.17%，季增1.07個百分點、年減0.13個百分點；稅後淨利10.22億元、EPS 1.76元，單季獲利及EPS皆改寫2008年第三季以來新高。

豐興2021年上半年營收177.1億元，年增35%；稅後純益16.96億元，年增47%，每股純益2.92元。展望第三季，公司看好型鋼、條線接單保持暢旺，低價鋼筋訂單也逐步消化，產品利差有望保持高檔，即使進入歲修期，營運可望維持穩健。

豐興第三季進入歲修期，將致產能下滑，不過豐興有事先備好鋼材庫存，整體產品銷量受影響有限。公司表示，毛利率較佳的型鋼、條線第三季接單仍強勁，至於先前已接的低價鋼筋訂單陸續去化，目前該事業已接近損益兩平。

整體來看，鋼筋、型鋼及條線，目前利差均來到歷史相對高檔，8、9月有望持穩在相當水平，因此對整體第三季營收、獲利表現持正向態度，可望與第二季大致持穩。

此外，豐興去年以來為活化資金運用，投資不少公司，目前投資部位逾40億元，下半年業外將陸續認列股利收入，預料全年股利收入超過1億元，挹注獲利。由於目前加權指數在萬八高檔，居高思危下，公司也可能會適度調節未來上漲空間有限的持股。