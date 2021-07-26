首輪驚險擊敗澳洲的中華男子射箭隊，26日在東京奧運男子射箭團體賽8強遭遇實力堅強的大陸隊，也是本屆奧運首場「兩岸大戰」，中華隊展現強韌心理素質，最後以5比1擊退大陸隊闖進4強，接下來的對手將是荷蘭，爭取闖進金牌戰的機會。

面對李佳倫、王大鵬、魏紹軒組成的大陸射箭隊，魏均珩、湯智鈞及鄧宇成組成的中華隊第1局前3箭都拿28分，但大陸隊王大鵬率先射出8分箭，可惜中華隊沒掌握這次機會，仍以55比55跟大陸打平，雙方各拿1分。

來到第2局，受到現場風勢影響，大陸隊水準大失，前3箭只射出23分，包含一支7分箭，湯智鈞率先射出10分箭激起中華隊士氣，帶領中華隊以54比50拿下第2局，中華隊取得3比1領先，也給大陸隊不小壓力。

關鍵的第3局，大陸隊前3箭射出25分，其中魏紹軒射出7分箭，帶給中華隊很大優勢，中華隊前3箭射出27分，取得兩分領先，大陸隊後3箭竟然連射兩支10分箭，總分54分，湯智鈞卻馬上射出10分箭，鄧宇成也補上10分箭，魏均珩射出9分，最後以56比54擊敗大陸晉級。