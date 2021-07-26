這一代的孩子出生在網路發達的世代，無論是學習、娛樂幾乎都與網路密不可分，「數位教養」是現代父母必須學習的課題，但是家中孩子是否經常沉迷網路而無法自拔？父母們該如何正確引導孩子使用網路、避免成癮呢？永慶公益線上講座特別邀請到諮商心理師陳志恆分享如何幫助孩子善用網路而不迷惘，其實陳志恆不僅是位諮商輔導經驗豐富的心理師，更是一位出過多本書籍的暢銷作家。

陳志恆分享三大步驟幫助孩子正確使用網路而不沉迷，首先最基本要先讓孩子認清「3C網路是工具不是玩具」，3C產品不只是用來打發時間的玩具，而是可以查找資訊、獲得資源的工具。再來是要培養孩子「上得去，也要下得來的能力」，許多孩子缺乏使用3C產品的控制力，父母給了使用的權限就要與孩子約定好使用時間，時間到就必須停止使用，藉此逐漸培養孩子自主管理的習慣。最後一點則是「高品質的陪伴是最佳解方」，零3C的親子互動時間是很重要的，陳志恆鼓勵父母們暫時放下手機，花時間與孩子聊聊天、關心學校生活，溫馨的陪伴是現代社會較缺乏的，因此更需重視親子之間的互動及陪伴。

但如果孩子已經網路成癮該怎麼辦？陳志恆認為網路成癮最主要的原因可能是孩子在現實生活中缺乏歸屬感及安全感，藉由網路世界來填補現實生活的困境及空虛。世界衛生組織已將網路成癮列為正式精神疾病，需要專家來診斷及評估。

陳志恆心理師分享三步驟培養孩子健康的網路使用習慣。(圖/永慶房屋提供)

陳志恆希望藉由永慶公益線上講座的分享，鼓勵父母們別因為3C產品而拉遠了家人之間最親密的情感，有興趣的朋友請於7/26(一)晚上9點半至好房網YouTube平台免費線上收看，由諮商心理師陳志恆帶你了解該怎麼健康使用網路而不沉迷。

《迎接滑世代—如何幫助孩子善用網路而不迷惘？》

主講人：陳志恆/諮商心理師

講座時間：2021.07.26 (一)21:30

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