《商情》供應擔憂 期銅漲1.37％ 13:592021/07/26 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因中國主要工業和交通樞紐城市鄭州的洪水災情，引發供應擔憂，受損的基礎設施重建令需求提升，加上股市疲軟，投資者轉向投資金屬等大宗商品，致倫敦(LME)周一(7/26)銅價上漲近6周高點。 周一(7/26)截至台北時間13:30，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅上漲1.37%，報每公噸9,645美元，盤中最高一度觸及每公噸9,665美元高點。(商品行情網) 《商情》運價躍升 BDI指數漲逾3％ 《商情》料需求提高 支撐大馬棕櫚油漲逾3％ #供應 #擔憂 #LME #期銅 #中國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《港股》網科股遭血洗 恆指重挫2.46％ 11:442021/07/26 財經 《期貨》三大期指齊奔 8月台指期開漲67點 09:102021/07/26 財經 《商情》美元勁漲 紐約棉花回跌 09:442021/07/26 財經 《商情》美元走強 拖累紐約期金下跌 09:272021/07/26 財經 《韓股》三星領跌 韓股翻黑 12:342021/07/26 財經 美經濟學家：中美處冷戰初期 13:272021/07/26 財經 《台北股市》亞德客出局 台股剩8千金 11:442021/07/26 財經 《國際經濟》北京整改赴美掛牌陸企 經濟學家：美中冷戰初期訊號 12:002021/07/26 財經 《國際產業》英特爾潑冷水 全球晶片荒看不到盡頭(2-2) 08:192021/07/26 財經 《國際產業》英特爾潑冷水 全球晶片荒看不到盡頭(2-1) 08:192021/07/26 財經 《商情》需求增溫 亞洲天然橡膠續漲 10:012021/07/26 財經 財經熱門新聞 航運反彈要棄船？老手爆停利停損關鍵價位 - 財經 首見外資降評長榮 航運股風浪又起 - 財經 - 工商 全球經濟看他臉色？這代工大國手握關鍵命脈 - 財經 晶圓老四不賣給英特爾 意外曝聯電誘人價值 - 財經 記憶體擴產大爆發 台廠最大贏家曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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