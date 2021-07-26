因中國主要工業和交通樞紐城市鄭州的洪水災情，引發供應擔憂，受損的基礎設施重建令需求提升，加上股市疲軟，投資者轉向投資金屬等大宗商品，致倫敦(LME)周一(7/26)銅價上漲近6周高點。

周一(7/26)截至台北時間13:30，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅上漲1.37%，報每公噸9,645美元，盤中最高一度觸及每公噸9,665美元高點。(商品行情網)