台積電(2330)總裁魏哲家表示，去年受疫情影響是台積公司深具挑戰的一年，也是顯著成長的一年，台積公司營收連11年締造新高，美元營收較前一年成長31.4%，優於全球半導體產業產值年增10%的表現。同時，台積電在全球非記憶體端的半導體產值提升到全球24%。

台積電今召開股東會，總裁魏哲家表示，因新冠肺炎肆虐，去年對台積電是深具挑戰的一年，但也因疫情加速數位轉型，使半導體需求持穩，幫助台積電營運續締新猷。

魏哲家表示，台積電民國109年的主要成就包括：第一，晶圓出貨量達1240萬片十二吋晶圓約當量，民國108年為1010萬片十二吋晶圓約當量。第二，先進製程技術（16奈米及以下先進製程）的銷售金額佔整體晶圓銷售金額的58%，高於民國108年的50%。第三，提供281種不同的製程技術，為510個客戶生產11617種不同產品。第四，台積電佔全球半導體（不含記憶體）產值的24%，民國108年為21%。

台積電去年營收收連11年締造新高，美元營收並較前一年成長31.4%，優於全球半導體產業產值年增10%的表現。

魏哲家指出，去年台積公司晶圓出貨達1240萬片十二吋晶圓約當量，較前一年增加22.7%，預估今年晶圓銷售額將達1300-1400萬片十二吋晶圓約當量。

魏哲家說，在家工作和遠距學習等趨勢隨之興起，加速了數位轉型，使得半導體產業的需求依舊持穩。進入5G時代，AI和5G應用持續興起，社會需要更高的效率運作，驅動對半導體強勁需求，台積電正處於絕佳位置，可掌握未來幾年產業大趨勢和成長。

台積電民國109年全年合併營收為1兆3392億5500萬元，較前一年的1兆699億9000萬元增加25.2%；稅後淨利為5178億9000萬元，每股盈餘為19.97元，較前一年稅後淨利3452億6000萬元及每股盈餘13.32元均增加了50%。

若以美元計算，台積電民國109年全年合併營收為455億1000萬美元，稅後淨利為176億美元，較前一年的合併營收346億3000萬美元增加31.4%，較前一年的稅後淨利111億8000萬美元增加57.5%。

台積電民國109年毛利率為53.1%，較前一年46%上揚7.1個百分點；營業利益率為42.3%，較前一年34.8%上揚7.5個百分點。稅後純益率為38.7%，較前一年的稅後純益率32.3%提升6.4個百分點。