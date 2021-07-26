金融股王富邦金(2881)及股后國泰金(2882)今同步除息，但都面臨貼息窘況。2檔權值股貼息，造成金融類股指數今收盤跌逾2個百分點，創6月21日收盤以來新低，向季線靠攏。

富邦金上周股東常會，通過分派普通股現金股利每股3元，也睽違9年首見發配股票股利每股1元，合計每股4元，創下歷史新高紀錄。富邦金董事長蔡明興指出，去年雖有疫情影響，全球經濟衰退，但台灣在疫情控制相對得當下，經濟面衝擊相對較輕，台灣金控業整體獲利仍表現亮眼再創歷史新高，展望今年下半年，隨疫情對經濟衝擊減緩，海外需求復甦帶動出口成長，加上科技業持續擴增在台產能，台灣外貿將有樂觀表現。富邦金去年稅後淨利902.72億元，創歷史新高，每股盈餘8.54元，連12年蟬聯台灣金控每股獲利龍頭。

國泰金上周股東會，通過配發普通股每股現金股利2.5元，除息交易日為7月26日，也通過以不超過10億股、500億元為上限，未來可視市場狀況籌措長期營運資金。國泰金董事長蔡宏圖表示，上半年股債市表現都優於預期，經濟復甦腳步仍在繼續，雖然疫情發展仍不確定且非常令人擔心，但整體來看，今年會比去年有更好的表現，希望股東繼續支持。國泰金去年也交出不錯成績，去年國泰金獲利達760億元、每股盈餘5.41元，創下歷史新高。

2檔金融股股的股王、股后今同步除息，惟貼息窘況拖累金融類股指數收盤創逾1個月的新低。