戴資穎12歲獲獎的獎狀（右上），是郭正亮擔任羽毛球協會理事長時署名頒發的。（取自Yahoo TV）

台灣羽球選手戴資穎今（26）日在東京奧運出賽，她12歲獲獎的獎狀還是曾經擔任過羽毛球協會理事長的前立委郭正亮署名頒發的，郭正亮說，戴資穎從小就是天才選手！

台灣羽球選手戴資穎今日在東京奧運出賽，第一場對戰越南阮翠玲。戴資穎被譽為是本屆奧運最有可能奪得金牌的選手之一。而她12歲青澀模樣也被挖出，當時參加中視《我猜》綜藝節目，許下目標，就是參加奧運，今日果然在東京奧運代表中華台北出戰！

當年戴資穎才12歲，接觸羽毛球僅4年，已拿下30多個大小獎項，早上6點就要起床練習，進行揮拍400下、折返跑225趟、米字步伐225趟等練習，一天平均練習5到6個小時。

資深媒體人黃暐瀚今（26）日在Yahoo TV《鄉民來衝康》指出，戴資穎12歲就是選手，並且奪得第一名的獎狀還是郭正亮擔任羽球協會理事長時署名頒發的！

前民進黨立委郭正亮說，他們和戴資穎父母都很熟，戴資穎從小就是天才選手，她和郭婞淳是本屆奧運台灣最有可能奪金的選手。