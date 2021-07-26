郭蘅祈（郭子）日前完成疫苗接種，原以為打完疫苗會跟父母一樣沒什麼副作用，沒想到施打當晚開始起作用，不但身體開始發燙、肌肉痠痛，還吃了醫生預先開的普拿疼睡覺，隔天全身懶洋洋精神不濟，不過到了第三天就完全好了。54歲的郭子笑說：「第一次覺得會發燒竟然有點『微開心』！代表我還算是年輕人。」除了靠打疫苗「認證」自己是年輕人，疫情期間靠著「168飲食法」瘦了五公斤的他，為了發新專輯還「變髮圖強」換了一頭潮味十足的髮型及造型，讓「回春」十歲的他宛若脫胎換骨般更顯體態輕盈及清新。

郭子歷經一年多籌備後，即將在九月初發行睽違24年的個人首張創作專輯，身為「愛之日常音樂節」召集人的他原打算一起造勢宣傳來個「雙飛雙喜」，沒想到遇到今年疫情緊繃打亂一切計畫，在多方考量下決定把這個在同志驕傲月連續三年舉辦的「愛之日常音樂節」宣布今年先喊暫停！即便今年無緣看到人氣歌手獻歌喉做公益獻愛，秉持著「「愛無隔閡」的活動精神，郭蘅祈以「愛」為出發點特別創作了全新音樂節主題曲〈All you need is love〉，藉著這首歌為長期處於緊繃防疫下的大家打氣鼓勵。

「愛之日常音樂節」第四屆原訂10月在於台北流行音樂中心舉辦，除了先前敲定卡司外，更邀來神秘重量級卡司助陣，如今決定取消，也只能希望先將場地、歌手檔期hold至明年；郭子表示：「在還未全民安全的疫情狀態下，不讓任何傳染可能性發生，不過『愛之日常』今年仍要持續進行，於是完成這首歌曲線上發行，代替音樂節的實體活動，讓愛延續。」

出道以來寫過無數以「愛」為題材相關歌曲的郭子，現今對於「愛」的體會已到了另一個層次的理解，除了愛要及時，面對更多的人事物要快樂積極地去行動、相互幫忙，代替指責、謾罵的負能量。郭子坦言自己目前狀態的「愛」是不分親情友情愛情的郭蘅祈更希望大家能在疫情當下把小愛化成大愛，呼籲大家要去打疫苗，疫情當前打疫苗就是保護他人的大愛：「打疫苗，不是為了自己，而是為了不傳染給他人，就如同戴口罩、篩檢、勤洗手，好像是在保護自己，但其實最他受益是在保護他人、家人、朋友。」至於單身的他對於愛情仍有憧憬？他笑回：「等疫情驅散再說吧！打完疫苗再談情說愛。」