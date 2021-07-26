東京的酷暑讓運動員很不高興，第一天開幕日就有ROC射箭選手中暑，主辦國日本挨批「謊報氣候」。幾年前為了爭取奧運主辦權，日本官員推銷「東京的夏天柔和、充滿陽光的適宜氣溫可以讓運動員盡情發揮。」ROC網球選手、以及球王喬柯維奇(Novak Djokovic)都抱怨根本不是那麼一回事，現場的選手、裁判、工作人員都熱得受不了。

其實東京日間的高溫在攝氏32度，相度濕度可達到67%，普通人在路上行走還可以，但要運動員馳騁賽場簡直是活受罪。美國作家Dan Wetzel撰文質疑日本政府說謊，「這是哪門子的舒適氣候？天氣炎熱不是你們的錯，但說謊就不可原諒。」

日本真的說謊了嗎？1964年東京奧運，因為日本夏季炎熱，又要提防颱風過境，該屆的賽事延到10月10日才開幕，變成了「秋季奧運」。以地球整體的環境來說，氣溫幾乎是愈來愈炎熱，很難想像2021年東京的夏天會是「舒適宜人」的好天氣。

Dan Wetzel怒轟國際奧會與日本政府，他們貪圖暑期的收視高峰，公然撒謊在7月底舉辦比賽。「那些都是頂尖的運動員，如果運動員也嫌熱，那肯定就是太熱了。」當然日本也不想這樣，但既要爭奪主辦權，國際奧會又不肯改期，他們其實沒什麼選擇。