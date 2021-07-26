楊勇緯（中）13秒輕鬆完成任務，胡瓜（右二）親自頒發幸福獎金。（民視提供）

台灣選手楊勇緯在東京奧運一戰成名，場上用汗水與淚水交織成的國際比賽，為台灣柔道奪下第一面銀牌，光榮領獎時刻，還把奧運獎牌貼在臉上，經典又真性情的一幕感動所有人，讓無數少女爭相想成為楊太太，人氣瞬間爆表。

楊勇緯高中曾經參加民視《綜藝大集合》的片段也被挖出，青澀又身手敏捷的模樣曝光，2016年1月播出在台中西屯外景，新民高中的楊勇緯現場報名挑戰「繞著地球跑」，要在一個巨型圓形旋轉攀岩體，用最短的速度抓著攀岩體繞一圈，楊勇緯沒有用腳部力量直接用手抓，以13秒成績輕鬆完成，遊戲一結束，眼尖的胡瓜便發現他臂力驚人，直呼「攀岩上石洞根本沒有踩幾個」，接著問是不是讀體育班的，楊勇緯表明主修柔道，也難怪只用手臂支撐就輕鬆過關，最後奪得第二名，拿到胡瓜親自頒發的幸福獎金。

胡瓜說《綜藝大集合》到處送獎金，邀請各路國手與運動選手來到節目中，讓大家秀出他們擅長的運動絕活，更發送無數的幸福獎金，並表示國手來節目多到自己都記不清楚，節目全台灣跑透透，深耕台灣在地許久，給很多無數默默無聞的運動選手鼓勵，看到運動選手在世界競技奧運舞台發光發熱，讓他與製作團隊都覺得超光榮，也為他們喝采。