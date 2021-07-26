有些人面對愛情時沒有理智，明明知道兩個人不適合，依然無法放棄，星座運勢網站「星座上上簽」分析，雙魚座、獅子座、天蠍座面對愛情時非常執著，就算知道兩個人在一起是場悲劇，依然會選擇苦撐下去，他們很清楚這個決定會讓自己吃盡苦頭，甚至最後落得一場空，但他仍想要為了自己的愛情放手一搏。

▍1.雙魚座

雙魚座談戀愛時毫無理智可言，面對情人就變得很盲目，只要曾經給過他甜蜜浪漫的回憶，他就會一直沈溺在其中，就算現在表現得再冷淡、再無情，甚至劈腿愛上別人，雙魚座依然不會清醒，他們其實知道分手才是正確的選擇，但是卻狠不下心離開對方，放任自己自欺欺人，往往把自己搞得十分狼狽。

▍2.獅子座

獅子座非常有自信，做任何事都有一股無所畏懼的氣勢，就算遇到困難也絕對不退縮，一定用盡全力打拚到底。他們面對愛情時也是如此，一旦認定一個對象，就算知道會遭受反對，需要跨越重重困難，甚至吃盡苦頭，他們依舊不會改變心意。就是因為他們很清楚兩個人的條件懸殊，不適合在一起，因此會更加努力克服困難，只求有情人終成眷屬。

▍3.天蠍座

天蠍座平常看起來很冷淡，不過面對愛情時態度非常炙熱，他們非常看重愛情，真心愛上一個人的時候他們會非常執著，就算兩個人不適合，也無法輕易放棄。天蠍座的防備心很強，要花很長的時間來信任一個人，因此當他願意對一個人敞開心房，展露出自己的真心，付出的愛意就很難再收回，無論旁人如何苦勸也沒用，他依然會死纏著對方不放手。