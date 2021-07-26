行政院主計總處日前公布，110年上半年台灣地區人力資源調查統計結果，新竹縣縣勞動參與率61.2％，奪下全台第一，失業率3.8％低於全台平均，為全台第二低，在全台失業率因疫情攀升之際，新竹縣失業率及勞動參與率，雙雙表現亮眼，成為非六都「招商王」！

縣長楊文科說，他心心念念為新竹縣未來30年的榮景打拚，疫情期間仍積極推動「五支箭」，AI智慧園區、台知園區及竹科三期，將能持續建構新竹縣為半導體、ICT及生醫產業的領先地位，其中AI智慧園區全數招商成功，正如火如荼動工，廠商進駐後將能增加4千個就業機會。

另外，為活化公共建設及解決停車問題，竹北市停八停車場BOT案，遠東集團興建的竹北Sky City遠東新世紀購物中心，客家圓樓造型的主體建物已完成，預定年底開幕，將成為新竹縣第一座百貨商場。

龍享廣場在自強七街立體停車場BOT案，規畫15個影廳打造五星級電影院，則預計明年7月開幕，2個BOT案都能帶來上千個就業機會，創造使用者、政府、廠商三贏局面。

縣府更協助竹科管理局完成寶山1期33公頃用地徵收案，讓「護國神山」台積電順利興建3奈米研發及廠房，寶山2期98公頃用地徵收案，台積電將興建2奈米研發和廠商，日前在縣都委會專案小組審議通過，8月進入縣都委會大會審議，未來都能創造就業機會，吸引人口移入。

縣府勞工處指出，在疫情影響下，新竹縣人才需求不減反增，今年上半年與竹北就業中心攜手舉辦3場次徵才活動，每場次求才廠商約有25到55家，職缺數約有1200到2500個，會持續為民眾媒合就業機會，提供更多資源讓民眾投入勞動市場。