23歲柔道好手楊勇緯在東京奧運一戰成名，不僅替我國摘下史上第一面柔道銀牌，還因俊俏外型狂圈粉台、日女，特別是櫻花妹紛紛在推特自稱「楊太太」、「楊勇緯老婆」，不少台男網友忍不住提醒他千萬別變江宏傑2.0。

楊勇緯首度挺進奧運，一路過關斬將站上金牌戰，24日因苦吞三次指導敗給日本選手高藤直壽，不過他的高顏值意外引起大批櫻花妹的注意，討論度直接輾壓摘金的高藤直壽，不少日網友都在推特狂誇：「楊選手帥到不行」、「台灣的楊勇緯選手，不但長得帥，態度也很帥氣」並湧進楊勇緯的IG帳號，短短兩天已暴增為26萬粉絲，日網還開創八卦維基百科，對楊勇緯展開身家調查，包括年紀、感情及婚姻狀態，楊勇緯得知自己後，靦腆的笑說：「很謝謝大家…我本身比較害羞一點。」

楊勇緯在推特引起日網熱議。（圖／翻攝推特）

消息傳回台灣，大批鄉民在PTT掀起熱議，有人以「楊勇緯會變小傑2.0嗎？」為標題發問，楊勇緯雖然不幸被日方用小技巧打敗，但帥氣臉蛋引起日女瘋狂仰慕，瞬間成為台灣體壇的炸子雞，是否有當年江宏傑的即視感？不少網友紛紛留言驚呼：「台男一定要好好保護自己」、「一堆日女想找他指導寢技」、「福原愛喜歡的類型，小心啊！」、「柔道小愛已經準備好了」、「拜託不要被毀了，下次要拿金牌的」但也有人不以為意，認為兩者差太多不能比較。