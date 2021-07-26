衛福部長陳時中於25日宣布，經過專家討論後認可新冠疫苗混打，並且建議初步先從第一類到第三類對象，間隔8周以上，第二劑可以混打mRNA疫苗，但為了一體作業，目前以間隔10至12周做規劃。對此，民眾黨立法委員邱臣遠國會辦公室主任陳思宇譏諷，衛福部開放混打疫苗忘記先通知側翼，前綠委林靜儀被陳時中打臉。

陳思宇（26日）在臉書發文表示，林靜儀不久前才對關於混打疫苗做出批評，沒想到陳時中就宣布開放混打疫苗，陳思宇為此譏諷，衛福部開放混打疫苗忘記先通知側翼，林靜儀又被陳時中打臉。

另外，關於疫苗開放混打，陳思宇認為，指揮中心有3點沒說清楚：首先，ACIP委員、林口長庚醫院副院長邱政洵也說明，ACIP目前主要根據高端仿單而建議可讓20歲以上成人接種，至於接種順序則需以指揮中心規劃為主。此外，若對腺病毒、mRNA疫苗出現嚴重不良反應者，建議第2劑可接種使用蛋白質次單位的高端疫苗，指揮中心是否贊成混打國產疫苗，還是這是邱政洵個人意見？

其次，陳思宇指出，可混打mRNA疫苗，但莫德納目前一針難求，此刻讓受爭議的第2類中央官員優先混打，但這些對象中包括第2類中央及地方政府防疫人員，人數從今年2月初的9萬人，到7月初追加至19.7萬人次，連行政院顧問丁怡銘也有，如今在接種第2劑及混打上「獨厚」他們，是不是更加大特權爭？

陳思宇最後問，陳時中曾在記者會中表示，「我們是滾動式檢討，有相關的證據和文獻」，但還是有相當程度的「辯論」。陳思宇批評，台灣的混打策略，是專家用「辯論出來的」？而不是通過科學數據所得到的結論，這也難怪報載ACIP委員、林口長庚醫院副院長邱政洵表示，目前台大、部桃正進行「AZ+莫德納」混打臨床實驗，長庚也正將進行著手相關計畫，預計一周內可通過院內人體試驗委員會（IRB）審核，同意後就會呈報疾管署。如果報載屬實，台灣人是否處在一個大型的疫苗實驗場呢？陳思宇直言，若有科學數據，自己也不反對混打，但是如果沒有科學數據，只靠專家口頭「辯論」，那就相當令人擔心，希望指揮中心可以用科學數據說服大家。