匯豐證券指出，貨櫃航運在現貨運價走升、市場共識升級、政府監管與獲利增長動能停滯各因素揉合交錯下，表現極為波動，研判下半年至2022年產業景氣持續強勁，但2023年起風險快速上升，必須擇優投資，首度降評長榮（2603）、赫伯羅特兩大全球主要航商。

全球主要航運股過去一年空前大漲104～1316％，因為漲幅驚人，貨櫃航運股從7月初的高點紛紛回檔6～25％，儘管鹽田港塞港使運價一周接一周上漲，各航商營運表現大好又數度推升市場預期，仍阻止不了航運股價修正。

匯豐歸納，股價下挫主要是來自美國總統拜登行政命令的監管影響，尤其訂單不斷增加之際，也讓市場警戒獲利增長勢頭可能接近頂峰，儘管短期看來，航運產業將延續強勁獲利動能，基本面並未驟然轉差，然評價面已出現分歧，因此，建議旗下客戶現在正需要喘口氣、好好思考，究竟是要繼續留在場中，還是採取更重選擇性的投資策略。

針對台股股民最關心的長榮，匯豐持續以股價淨值比作為評價方法，然考量市場共識與股價先前強勁走勢，雙雙反映對長榮獲利動能期待感，股價一年大漲14倍就是最佳明證，站在目前的基礎上，長榮獲利上調的空間已然有限，把目標股價淨值比由4倍降為3.1倍，投資評等降為「中立」，推測合理股價由200元，下修至165元。另一方面，在族群中，持續看好快桅（Maersk）、中遠海運、海豐國際，並初評東方海外國際「買進」。