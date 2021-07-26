疫情時間劉永靜帶領其他同仁開發祈福龜，期待另闢「疫」外之財。（勞動部雲嘉南分署提供／張毓翎台南傳真）

台南市復健青年勵進會皮雕商品作工精細，包括台積電、中油與7-11等企業都是他們的客戶。（勞動部雲嘉南分署提供／張毓翎台南傳真）

51歲、雙腿行動不便的劉永靜，原靠政府補助度日，17年前透過勞動部多元就業方案進入台南市復健青年勵進會製作皮雕，沒想到學出興趣，很快就出師，開發許多新商品，更成為職訓師，不但生活能自立，也拚出人生第1棟房。近日訂單因疫情大減，不過，這段時間劉永靜帶領其他同仁開發祈福龜，期待另闢「疫」外之財。

劉永靜1歲時因感染病毒導致無法行走，19歲從屏東到台南找工作，從事眼鏡五金加工業，後來因產業外移而失業，有次因緣際會他加入復健青年勵進會學習製作皮雕，愈做愈有興趣，開始試著設計、創作更多新產品。

「不要害怕走出來」劉永靜從靠政府養，到憑自己能力買下自己第1棟房子，他以過來人經驗，鼓勵和他一樣的身障者，要勇敢走出來學一技之長，努力找出自己有興趣的工作，並不斷精進，就有機會在職場上發光發熱。

勞動部雲嘉南分署表示，台南市復健青年勵進會主要生產皮雕藝品與帆布提袋，從2003年陸續申請「多元就業開發方案」及「培力就業計畫」，薪資由勞動部補助，去年底計畫結束後，不僅已能自付盈虧，不用再仰賴政府經費支持，員工數也從初期4人成長到現在20人。

台南市復健青年勵進會執行長林綉玲說，現今20名員工中，超過5成都是身障員工，留用比率高達9成，身障員工專注力強，每件皮雕商品從剪裁、雕刻、染色、組裝到包裝都能一手包辦，手藝甚至比一般人還要精巧，就像永靜老師因天分加上努力，創作出不少好作品。