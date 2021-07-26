國內COVID-19疫情降級不鬆懈，中央流行疫情指揮中心今(26)日表示，自今(2021)年7月27日起調降國內疫情警戒標準至第二級，惟考量全球COVID-19疫情回升、Delta變異株持續傳播，為避免境外移入病例增加我國檢疫防疫量能及醫療資源的負擔，將持續執行「邊境嚴管」措施。

我國邊境嚴管措施包括，第一，未持有我國有效居留證之非本國籍人士，暫緩入境。緊急或人道考量等經專案許可者除外。

第二，暫停旅客來臺轉機。指揮中心亦將視國內外疫情及社區防疫執行狀況，適時滾動調整。

指揮官陳時中指出，雖然國內三級警戒明天開始降級，但是邊境管理的政策不變，一樣是沒有持有我國有效居留證之非我國人是暫緩入境，緊急人道考量可除外，暫停旅客來台轉機，將是國內外疫情滾動調整，基本上在從三級到二級邊境仍維持原來管制方式讓大家知道，但也不排除看國內外疫情情況，滾動式調整。

指揮中心強調，因應全球Delta變異株流行，持續執行邊境管制為防範COVID-19疫情之重要關鍵，落實全民共同抗疫，將疫情阻絕於境外，以守護國人健康安居的環境。