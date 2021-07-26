60歲陳姓男子發現「要處理的事情，馬上就會忘記」，懷疑會與母親一樣罹患阿茲海默症，至中醫大新竹附設醫院求診，身心科醫師周伯翰安排「類澱粉蛋白正子造影（amyloid PET）」，經檢查判讀後評估，陳男記憶力變差是因最近壓力太大，睡眠不足導致，經適當治療改善睡眠後，記憶力逐漸恢復正常。

不過，有位70歲林姓婦人由家人陪同到中醫大新竹附醫就醫時，家人表示林婦這1年來記憶力衰退，經常找不到回家的路。院方安排類澱粉蛋白正子造影，經核醫科主任張宇捷判讀，神經內科主任陳睿正依經驗確診為阿茲海默症。

陳睿正指出，造影結果如果是陽性，表示腦中類澱粉斑塊堆積，這些斑塊通常會出現在阿茲海默症患者的大腦，醫師必須依照病史，臨床分數與影像學結果綜合判斷，但仍需注意，並非有類澱粉蛋白沈積，就一定是阿茲海默氏症。

張宇捷表示，一般阿茲海默症患者出現記憶力退化時，會存在β-類澱粉蛋白斑塊堆積，透過類澱粉蛋白正子造影，能看見腦中斑塊的分布情形，協助醫師更精確偵測病患腦部是否有早期阿茲海默氏症的病理變化，進而及早確診和治療。

周伯翰指出，台灣臨床失智症學會統計，台灣失智人口快速成長，2019年底已逾29萬人，近30萬家庭中即有1位失智者，因此失智症的早期預防，早期診斷，早期治療已刻不容緩。

阿茲海默症有十大早期警訊，1記憶力減退到影響生活，2計畫事情或解決問題有困難，3無法勝任原本熟悉的事物，4對時間地點感到混淆，5理解視覺影響和空間的關係有困難，6言語表達或書寫出現困難，7東西擺放錯亂且失去回頭尋找的能力，8判斷力變查獲減弱，9從職場或社交活動中退出，10情緒和個性的改變，如有以上症狀，可透過類澱粉蛋白正子造影，揪出是不是阿茲海默症，早期發現，早期治療。