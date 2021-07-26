中央流行疫情指揮中心今日宣布，明起開放38歲以上民眾預約接種疫苗，指揮官陳時中表示，於明日上午10時起，至29日12時止，陸續發送符合資格預約簡訊，總計約144萬人。
陳時中於記者會中指出，明起將再發送144萬封疫苗接種簡訊，資格為1983年12月31日（含）前出生者，約118萬人、基隆和宜蘭地區，因颱風暫停接種者，約0.34萬人，以及第三輪已收過簡訊，但未完成預約者，約25萬人。
陳時中說，符合上述資格者，可於明（27）日上午10時至29日中午12時止預約，這批疫苗施打時間為7月30日至8月6日。
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