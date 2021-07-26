南台中家扶中心估計，110學年度第一學期籌備350萬元獎助學金。（南台中家扶提供／盧金足台中傳真）

疫情造成各行各業拉警報，紛傳裁員、關店，也影響工讀機會，南台中家扶中心扶助弱勢家庭陷困境，如受扶助的「小儀」考上台大，卻為北上求學憂心錢從那裡來，南台中家扶中心估計，110學年度第一學期籌備350萬元獎助學金，發放給250名大專和碩班、高中職學生，幫助生活費、註冊費、學雜費，因疫情影響小額捐款，助學金缺口大，南台中家扶中心焦急不已。

南投台中家扶中心扶助的個案「小儀」，由單親媽媽獨立扶養兩名子女，為能兼顧照顧小儀及姊姊，從事居家服務員工作，收入有限，經濟壓力十分沉重，這些年來，在家扶及社會資源協助下，努力維持家庭經濟穩定。

小儀努力讀書，在同儕團體間也相處融洽，老師給她的評語是「能主動學習並帶領班上的學習風氣。」今年小儀高中畢業，在學校及家扶中心推薦下，順利獲得台灣大學工商管理學系入學資格。

雖然這是個好消息，但是對於小儀家庭來說，卻是另一個難題，母親加班工作以維持兩個小孩的生活及學費，負擔房貸，生活壓力沉重，小儀將赴北部求學，交通費、住宿費，再加上學雜費、生活費，小儀計畫打工減輕家裡負擔，很多工讀機會因疫情降低人力需求，怕找不到工讀機會。

南台中家扶中心提供獎助學金幫助小儀家度過就讀大學的第一個難關，小儀期許未來能找到合適打工機會、並多方爭取獎學金，讓母親的重擔可以稍稍輕鬆一點。

家扶尋找善心人士相助「愛的助學金」，支持考上大學的同學，加發金榜題名獎助學金一萬元。

南台中家扶扶幼委員會主委陳昭舒表示，弱勢家庭的孩子在學習上有更多挑戰，除學習資源不足，學習自信心相對較低、學習選擇也較少，即使考上公立外縣市大學，恐因學費和外縣市生活費沉重而卻步。

家扶提供獎助學金，對於異地求學的同學來說，有助添購日常用品或是來往交通補貼，對於留在台中念書的同學來說，也是一份穩定念書的力量。

南台中家扶主任王金敦說，扶助家庭受疫情影響嚴重，家有就學中孩子，更需伸出援手，號召民眾捐助獎助學金，幫助清寒學子求學之路更加順暢，110學年度第一學期預計募集350萬獎助學金，發放給150名大專和碩班學生，以及100名高中、職同學。

南台中家扶中心表示，即日起民眾至南台中家扶中心捐款指定「獎助學金」單筆1000元以上，贈送一幅世界印象地圖，捐款者可選擇自留或是捐出給家扶孩子，讓他們也能拓展世界觀，數量有限，送完為止。