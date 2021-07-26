日本前奧運國手福原愛（小愛）因與江宏傑離婚一事受，26日下午1:30（台灣時間2:30）在日本富士電視台擔任桌球賽球評。（圖/示意圖，取自福原愛微博)

日本前奧運國手福原愛（小愛）因與江宏傑離婚一事受，26日下午1:30（台灣時間2:30）在日本富士電視台擔任桌球賽球評。小愛上身穿著白色無袖上衣、下身穿著深色長裙，在富士電視台的建物間的空曠空間與電視台男性主播一同先做開場報導。

這是小愛爆出不倫後第一次出現在媒體，她頭部戴上防疫透明面罩，看出她稍微低頭且面帶緊張，幾乎沒看鏡頭，但發揮她過去多次任球評的能力，以簡單易懂的方式介紹當天賽況。

當天參賽選手中有她過去一同在倫敦奧運與里約奧運的老戰友石川佳純，電視畫面也播出小愛與石川過去在奧運場上的勇姿回顧片段，小愛看到自己過去參賽得牌畫面時，露出微笑。

小愛表示，目前正在疫情之中，希望老戰友石川在這樣的情況中仍能沈穩、拿出最佳表現。而對於後輩張本智和，小愛表示：「奧運比賽與其他規模比賽仍有些不同，盼他能習慣奧運的比賽環境。」小愛與富士電視台主播簡短說明後，電視台畫面直接切換至賽場畫面，小愛應是趁此時間移動，等候石川佳純下一段出賽。