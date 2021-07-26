國防大學政戰學院的基礎教育學生，日前傳出在遠距教學時，有一對男女學生利用下課時間，作「人與人連結」，疑似不慎誤觸，影像全露出並遭側錄。近日更傳出學長姊傳連坐體罰一事，對此，國防大學今(26日)回應，有關「刻意重懲」、「動用私刑」及「報復行為」等爆料內容，均屬子虛烏有，與事實不符

該事件爆發後，軍方官員表示，這2名學生違反校規，會懲處，但2人都是年輕人，應予保護，若查出有人散播側錄影片，是公訴罪，將移請司法偵辦。國防大學強調，另散播影片的人員，刻正實施調查，釐清後移送司法機關偵辦，特籲請社會大眾勿再傳散影片相關內容，以免觸法。

針對媒體報導「政戰學院不當視訊畫面，學長姊傳連坐體罰」等情，國防大學今澄清，有關「刻意重懲」、「動用私刑」及「報復行為」等爆料內容，均屬子虛烏有，與事實不符，籲請各界勿過度揣測，停止不實爆料及惡意中傷。

國防大學表示，違反上課紀律學生，業秉持公平公正原則，依據「國防大學學生研究生學則」召開懲評會，予以適當處分，將持續掌握渠等心緒，加強諮商輔導作為；另涉及側錄、傳散影片人員，已由國防部專案小組完成法紀調查，刻依涉嫌觸犯刑法「妨害秘密」及「散布猥褻影像」等罪，移送相關司法機關偵辦。