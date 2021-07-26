美方代表團專機7月25日抵達天津機場。（圖源：微博@玉淵譚天）

今天（7月26日）上午，中國外交部副部長謝鋒和美國國務院常務副國務卿雪蔓在天津舉行會談。會談時，謝鋒的言詞相當不客氣，直指美國一些人把中國當作「假想敵」。在中美關係當中，他斥責美方只想單方面受益，「既要壞事做絕，還想好處佔盡，天下哪有這樣的道理？」而美方稱「從實力地位出發與別國打交道」，根本就是仗勢欺人、恃強凌弱、「根正苗紅」的脅迫外交。

陸媒「觀察者網」報導，謝鋒表示，一段時間以來，美方一些人在渲染中美衝突和美國面臨的挑戰時提到所謂「珍珠港時刻」和「斯普特尼克時刻」。一些專家學者明言，美方是在把中國比喻成二戰時的日本、冷戰時的蘇聯，想通過樹立中國這個「假想敵」，重新點燃國家目標感，通過妖魔化中國，轉移美民眾對國內政治、經濟、社會的不滿，把美國內深層次結構性矛盾甩鍋到中國身上。

謝鋒指出，美全政府全社會動員，全方位遏制中國，似乎只要遏制住中國的發展，美內外難題就能迎刃而解，美國將重新變得偉大，美國治下的霸權就可以延續。美方動輒拿中方說事，好像不扯上中國，都不會說話做事了。中方敦促美方改變當前這種極其錯誤的思維和極其危險的對華政策。

謝鋒表示，中國老百姓的眼晴是雪亮的。他直言，美方的「競爭、合作、對抗」三分法就是遏制打壓中國的「障眼法」。對抗遏制是本質，合作是權宜之計，競爭是話語陷阱。

「有求於中方時就要求合作；在有優勢的領域就脫鈎斷供，封鎖制裁；為了遏制中國，不惜衝突對抗。」謝鋒斥責，「只想解決美方關切的問題，只想得到美方想要的結果，單方面受益，既要壞事做絕，還想好處佔盡，天下哪有這樣的道理？！」

謝鋒指出，美方所謂維護「基於規則的國際秩序」，就是想把自己和少數西方國家的「家法幫規」包裝成國際規則，用來規鎖打壓別國。美方拋棄國際社會廣泛接受的國際法和國際秩序，破壞自己曾經參與構建的國際體系，另起爐灶拋出所謂「基於規則的國際秩序」，無非是想耍賴，想篡改規則限制別人、謀利自己，是想施行弱肉強食、以大欺小的「叢林法則」。

謝鋒表示，當今世界最需要團結合作、同舟共濟。中國人民愛好和平，積極推動構建相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係，構建人類命運共同體。中方願與美方平等相待、求同存異。美方應該改弦易轍，選擇與中方相向而行，相互尊重，公平競爭，和平共處。一個健康穩定的中美關係不僅符合雙方利益，也是國際社會的共同期盼。

謝鋒表示，美方應該首先解決好自己的人權問題。從歷史看，對土著居民搞種族滅絕；從現實看，消極抗疫造成62萬美國人死亡；從世界看，長期窮兵黷武，用謊言挑起戰爭，給世界帶來深重災難。美國憑什麼以全球民主人權代言人自居？

謝鋒說，美方沒有資格在中方面前指手畫腳談民主人權。如果沒有中國共產黨堅強有力的領導、沒有一套行之有效的政治制度、沒有一條適合國情的發展道路，如果老百姓都被剝奪了民主、自由、人權，中國人民怎麼能釋放出如此巨大的創造力和如此巨大的生產力？中國這麼一個十幾億人口的超大規模國家怎麼能創造經濟快速增長與社會長期穩定兩大奇跡？中華民族怎麼能在短短的100年間迎來從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍？西方民調顯示，中國民眾對中國政府的滿意度超過90％，這在任何一個國家都是驚人的。

謝鋒表示，中國文化主張己所不欲、勿施於人，從無霸權基因、擴張衝動，從不脅迫任何國家。面對外來干涉，中方採取的是合理合法反制，捍衛的是國家正當權益，維護的是國際公平正義，從未跑到別人門口挑事，從未將手伸進別人家裡，更沒佔領過別國一寸土地。

謝鋒諷刺，「脅迫外交的發明權、專利權、知識產權，都非美國人莫屬，是美國大搞單邊制裁、長臂管轄、干涉內政。」

謝鋒斥責，美方所謂「從實力地位出發與別國打交道」，本質就是仗勢欺人、恃強凌弱、強權即公理，是「根正苗紅」的脅迫外交。