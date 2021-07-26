全國警戒將從27日起調降至二級，補習班、課後照護中心也可望復課，因台中市政府要求補習業者必須提出復課申請，且教職員須提出快篩陰性證明，台中市補習教育協會上午與慈濟醫院合作，進行全台第一個補教團體快篩，預計一天下來將可完成300人篩檢。

台中市教育局長楊振昇表示，台中市有近3000個補習班，學生數近20萬名，為了讓20萬個家庭能安心，再加上中央對於補習班恢復實體上課只有模糊規範，才決定加嚴規範，要求教職員第一次復課前須有醫療院所的快篩陰性證明，以此做為復課依據。

楊振昇強調，補習班教職員只要在復課申請時提出醫療院所快篩陰性證明，之後每3至7天可自行快篩，業者今天開始即可提出申請，教育局會加快審核、預計1天內完成審查，且若有文件不足的情況也不會退件、將採補件方式辦理，希望達到業者、學生及家長多贏。

中華民國補習教育協會理事長謝智芳表示，為幫助協會成員能儘快完成快篩，今天與慈濟醫院合作，提供協會所屬補習班的教職員進行團體快篩，25日開放報名，300個名額短短3小時就額滿，甚至有許多補教業者要求再舉辦第二梯次。

謝智芳強調，一般來說，遭到政府匡列或足跡重疊者才會去做快篩，為避免補習班教職員與這些民眾混在一起，特別與醫院商議採用補教專案、獨立進行，降低染疫風險。