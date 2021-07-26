「金嗓天王」費玉清在2019年宣布封麥，如今愜意過著退休生活，而回顧他在圈內發展的46年，小哥一直過著嚴格自我管理的生活，感情上亦然，幾乎是緋聞絕緣體，條件這麼好卻始終沒結婚，讓外界也感到疑惑，但他其實有過公開的戀情，費玉清曾跟哥哥張菲在節目上聊過這位日本女友，談到她家鄉的一個風俗，讓一向處變不驚的費玉清也感到驚訝。

如今悠閒過著第二人生的費玉清，已經66歲卻仍是孤家寡人一個，事實上坐擁地位、財富又長得一表人才的他，數十年來始終單身，還因此被跟處境差不多的歌后摯友江蕙湊對，但費玉清其實「早就愛過了」，這段戀情當初是公開交往，甚至論及婚嫁，無奈沒能走到最後，但分手後，小哥仍偶爾會在節目上大方談舊愛。

當年費玉清跟哥哥張菲主持《龍兄虎弟》，曾在節目上聊到這段異國戀，費玉清吐露當時他去女方家住幾天，女友貼心幫他放了洗澡水，第一天他舒服泡完，就把水放掉了，隔天女友仍幫他準備了一缸水，這次他泡到一半，突然有人敲門，原來是女友委婉拜託他，泡完澡不要把水放掉，讓費玉清滿頭疑惑。

女友才跟他解釋，因為他不是日本人，所以家人擔心他不方便，才讓他自己入浴，不然的話，「我們真正日本人禮貌是全家要跟你一起洗」，但他們沒想到費玉清會把水放掉，因此來告訴他，請他洗完把水留著，「我們還要繼續洗」，讓費玉清覺得這風俗有夠特別。

對於要全家一起洗澡的風俗，費玉清笑稱這樣坦誠相見，不知道岳父、岳母是否想評估未來女婿，「還是說從這裡面可以看出很多禮貌」，他還說日本女友家種了兩棵柿子樹，兩人會牽手去摘來吃，當他要搭火車到機場轉搭返台飛機時，女友竟摘了兩大袋柿子讓他帶回家，費玉清一直記得這件事，表示雖然戀情後來不了了之，「但這一生真的是刻骨銘心」。