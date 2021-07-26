屏東縣政府舉辦2021第6屆屏東電影節徵件投稿活動，今年以「屏東好好」為主題徵選，報名即日起至8月31日止，並邀請在屏東拍攝破億票房電影《海角七號》及獲得第48屆金馬獎最佳劇情片《賽德克·巴萊》的知名導演魏德聖擔任活動大使，縣長潘孟安表示，希望透過鏡頭發掘屏東各種美好，並結合在地文化激發出更多優秀動人的創作，也能讓更多人看到「屏東好好」的在地魅力!

「好的影片，就是最佳的城市行銷」，縣長潘孟安表示，影像傳達的魅力最能打動人心，從以往賣座影片吸引民眾追星朝聖就可見一斑，屏東電影節歷屆以來已累積相當多優秀作品，除了創造競賽平台給熱愛藝術創作的年輕人有空間發揮，藉此培養影視產業人才以外，潘縣長為支持電影人逐夢，也將補助入選決賽團隊拍攝經費，期望透過這些拍攝補助，鼓勵優秀電影製作者及有意從事影視產業的學子發揮才華，踴躍報名參加。

屏東電影節徵件活動將分為海選及決賽兩階段評選，首先，海選階段採投稿劇本的方式進行，將由電影製作業、後製、發行業、映演業等不同領域的七位電影人，擔任本次評審，評審將選出10組的優質團隊將進入決選。

入選決選隊伍，縣府將提供每隊駐地拍攝補助經費10萬元，並由導師指導拍攝技巧、調整方向及內容，預計9月中旬將進行駐地拍攝，屆時各團隊應依中央流行疫情指揮中心最新防疫規定，遵守各項防疫指引，最後決賽階段將由評審團共同選出首獎、網路人氣獎、最佳攝影獎、最佳編劇獎、最佳剪輯獎、最佳演員獎及最佳導演獎等，並角逐最高首獎獎金60萬元。

為宣傳徵件，縣府特別邀請知名網紅、YouTuber界的諧音製造機─「蔡哥」，準備了全新單元「蔡哥盃笑話大賽」，以及同為YouTuber「安安邊緣子」─阿憲、「一隻阿圓」以及直播主「劉萱」一同參與，過程中蔡哥拿出他的冷笑話絕活，穿插屏東電影節的徵件資訊，看似無厘頭，卻莫名被戳中笑點，另類地為屏東電影節帶來一波網路聲量。

縣府表示，電影是推動文創產業的重要媒介，除了2021屏東電影節外，2021年福爾摩沙國際電影節也如火如荼地徵件中，福爾摩沙國際電影節（FFIFA）宗旨在於連結台灣在地與全球年輕獨立影像創作者，關注環保、生態與在地文化，鼓勵新型態影像創作，鼓勵有興趣的電影製作者發揮才華，報名參加。

福爾摩沙國際電影節，雖因疫情取消所有實體活動，但仍特別增加了「疫情療癒系主題」以及「環保與生態議題」兩個獨立徵件項目，希望鼓勵更多相關議題的創作，現在報名皆可享有報名費4折優惠。