南帝(2108)今(26)日，假南紡購物中心旁的戶外大型停車場，舉行110年股東常會；南帝化工董事長楊東源表示，依目前的業績表現，今年的營運可望比去年來得好；然而面對疫情重來，未來的經營更要「居安思危」，而企業首重永續經營，有許多投資計畫也將陸續推動，但得看準時機再出手，期能延續今年上半年佳績再邁步前進。

南帝化工繼去年首次移師戶外舉行股東常會，今年再度於南紡購物中心旁戶外停車場舉行，股東出席率仍達74.49％；除了通過將每股分派現金股利4元等，董事會所有的提案之外，並於討論事項中修訂公司章程中的提高資本額案，出席人士92.22％同意，董事會所提為配合公司營運需求，提高資本額為六十億元(原為四十九億餘元)，以及修改董事區間席次為7至20人。

楊東源表示，南帝化工的經營團隊，不論是橫向、縱向的資源整合，都已日益精進、相當和諧。受益於疫情一波又一波，該公司的乳膠手套持續「夯」，帶動整體營運的持續更活絡，今年上半年業績，比去年第四季來得好。

面對疫情再次轉壞，惟有面對它。對於未來的經營主軸，將以「居安思危」的心態予以因應，敬敬業業逐步去推動。楊東源坦言，基於企業首重永續經營，其實已備妥許多新投資計畫，正等著看準最佳時機再出手。

至於未來發展策略，包括，專業深耕及資源發展策略，以既有之乳化聚合及塑膠橡膠動態交聯之核心技術平台，衍生出不同客製化、特殊性之高值化、精緻化或智慧型材料，並延生擴大應用於不同領域，創造更佳品質性能及售後服務、專業諮詢及產服系統整合之持續競爭優勢。

在區域性之市場導向發展策略，從成品應用、設備加工及原料材料設計之創新方向著手，將傳產業特性化、製造業服務化、服務業科技化及國際化做專利佈局或認證驗證，並藉由品牌通路擴展，漸進式由南帝深耕更多市場。