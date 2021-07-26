大雅區十三寮排水及十四張圳友善水岸環境空間，在立委楊瓊瓔協助爭取前瞻補助2500萬元。（陳淑娥攝）

台中市大雅區十四張圳第一期水岸公園去年完工後，成為民眾休憩的好去處，地方續爭取二期工程及十三寮排水沿線旁進行景觀環境優化工程，在立委楊瓊瓔等人努力下，獲中央前瞻支持2500萬元建設樂活休閒生態園區，以及台中市府自籌款1100萬元，共計3600萬元經費，預計9月發包動工，明年4底完工，未來將給社區居民一座舒適的休閒環境。

台中市建設局長陳大田指出，大雅區十四張圳第二期（大雅區仁和路至雅潭路）及十三寮排水（大雅區中和橋至振興六路間）沿線旁帶狀土地，在缺乏經費及資源的情況下，河道沿線原為一整片荒廢地，且雜草叢生、環境髒亂。

經市議員吳顯森向盧秀燕市長爭取獲得支持，以及大雅區公所努力提出計畫、台中市建設局補助經費及立委楊瓊瓔協助爭取下，提報水岸環境改善計畫，獲中央前瞻建設經費支持2500萬元建設樂活休閒生態園區，未來完工後，讓整個水岸煥然一新，還給社區居民一個乾淨的場域，成為一座舒適休閒遊憩、舒適的環境。

楊瓊瓔表示，大雅區十四張圳第一期水岸公園（龍善二街至仁和路段），在吳顯森議員及前台中農田水利會委員吳呈賢父子合作爭取下，已於去年2月完工啟用，不管平日或假日總是吸引許多鄰近居民前來休閒遊憩，因此地方繼續再爭取仁和路至雅潭段路段的二期工程及十三寮排水（大雅區中和橋至振興六路間）沿線旁帶狀土地空間進行景觀環境優化工程。

楊瓊瓔說，台中市府積極推動具地方特色的景觀環境營造計畫，闢建大雅區十四張圳水岸公園，結合農田灌溉及周邊綠帶，將生硬的區域及灌溉排水改造成美麗的公園綠地，旁邊並引用灌溉溝水，營造生態池飼養魚類及種植蓮花等，成為居民休閒的好去處，賦予農村聚落新價值。

陳大田表示，大雅區十三寮排水及十四張圳水岸公園闢建，不僅是地方空間的整體優化，更為了改變十三寮排水及十四張圳在地的區域排水印象，以永續產業發揚地方、保護生態環境為發展主軸，並考量現地居民使用需求，透過與生活息息相關的基礎環境改造，連結在地資源特色與地方文化，創造水岸公園新生命。

十三寮排水水岸公園工程從大雅區中和橋至振興六路間，施作廣場平台450平方米、綠化面積1600平方米、步道長度160米、照明燈飾32盞、廁所5座、共融遊具2座；十四張圳水岸公園，工程從大雅區仁和路至雅潭路，施作廣場平台310平方米、綠化面積634平方米、步道長度175米、照明燈飾47盞、廁所4座、共融遊具1座，工程總經費約3600萬元，為減輕市府財政負擔，透過立法委員楊瓊瓔與中央協調，爭取到水利署2500萬元補助。