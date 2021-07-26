國防大學政戰學院進行視訊課程時出現「男女連結」活春宮一案，國防大學今（26）日發出聲明表示，涉及側錄、傳散影片人員，依涉嫌觸犯刑法「妨害秘密」及「散布猥褻影像」等罪，移送相關司法機關偵辦。

國防大學澄清表示，媒體報導「政戰學院不當視訊畫面，學長姊傳連坐體罰」、「刻意重懲」、「動用私刑」及「報復行為」等內容，均屬子虛烏有，與事實不符，籲請各界勿過度揣測，停止不實爆料及惡意中傷。

至於違反上課紀律學生，依據「國防大學學生研究生學則」召開懲評會，予以適當處分，將持續掌握渠等心緒，加強諮商輔導作為。

另涉及側錄、傳散影片人員，已由國防部專案小組完成法紀調查，刻依涉嫌觸犯刑法「妨害秘密」及「散布猥褻影像」等罪，移送相關司法機關偵辦。

國防大學強調，將援引案例加強宣導通資安全規範及軍紀營規要求，以提升學生守法守紀觀念，避免類案再生。