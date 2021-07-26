今天公布的調查顯示，日相菅義偉民意支持度下滑9個百分點至34%，為上任以來最低。菅義偉原盼東京奧運能在今年大選前為他拉抬支持率，不料COVID-19疫情疑慮讓一切蒙上陰影。

根據日經新聞於本月23日至25日的調查，有近2/3受訪者回答說，日本在推動疫苗接種方面表現不佳。

作業啟動太慢加上疫苗供給不順，以致施打計畫受影響，完整接種的民眾還不至1/4。

菅義偉原設想若疫情獲控制、成功主辦奧運後，再宣布舉行大選，但情勢完全不如預期，染疫確診人數激增，導致東京4度發布「緊急事態宣言」，也讓奧運主辦單位幾乎全面禁止觀眾現場觀賽。

共同社今天報導，根據調查，東京與關東地區約有56%觀眾透過電視收看NHK現場轉播的奧運開幕式。

路透社報導，日本至今未如其他地方經歷疫情大爆發，但奧運主辦城市東京最近數週感染人數攀升，東京昨天通報新增1763起Covid-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例。

許多日本人擔心，大批運動員和工作人員為參加奧運而入境，將使感染病例增加；在日經調查中，有31%受訪者表示東奧應該取消或延期。

民調顯示，有56%受訪者說日本未妥當處理奧運選手和相關人員的入境作業。雖然奧會祭出嚴格隔離規定，極力避免疫情擴散，但仍有一些選手和相關人員確診。

奧會主辦單位通報，奧運相關人員確診新增16例，從本月1日以來總計148例。

日經調查民眾偏好由誰擔任下任首相，菅義偉名列第5，支持率僅5%。

負責疫苗作業的河野太郎在這份調查中雖名列第一，但他的支持度也下滑4個百分點至19%，與前防衛大臣石破茂不相上下，接著是環境大臣小泉進次郎及安倍晉三，兩人支持率分別為12%和6%。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1100726