中國在線上貨幣創新方面的發展已經超越美國，料將使美元作為全球儲備貨幣的領先地位面臨挑戰。

包括中國和美國在內，全球已有近80個國家正在開發「中央銀行數位貨幣」（Central Bank Digital Currency,CBDC）。事實上，中國已經向逾100萬居民推出數位人民幣，但美國現在仍處於研究階段。

在美國負責這項研究的麻省理工學院數位貨幣計畫和波士頓聯準銀行，正在分析數位貨幣在美國應該呈現的面貌，而隱私將成為一大問題。研究人員和分析師正在觀察中國推展的數位人民幣。

麻省理工學院媒體實驗室數位貨幣計畫主任Neha Narula表示：「我認為，如果有數位美元，隱私將成為其中非常、非常重要的一部分」，他表示，美國和中國很不一樣。

另一個問題是「取用」。根據皮尤研究中心（Pew Research Center）的調查數據，約7%的美國人稱他們不使用網路。非裔美國人不使用網路的比例升高至9%，而65歲以上不使用網路的美國人比例升高至25%。殘疾人士從不上網的可能性大約是無殘疾人士的3倍之高。這是麻省理工學院正在進行的其中一項研究。

該主任並表示，我們所做的大部分研究工作，都假設CBDC將與實體現金共存，如果用戶願意，他們仍然可以使用實體現金。

在美國打造CBDC的想法，部分是為了確保美元能維持其全球領先貨幣的地位。史丹佛大學商學院金融學教授Darrell Duffie表示，美國不應依賴其目前在該領域的領導地位，應該制定並推進明確的戰略，以保持非常強勢的美元，並善用美元的強勢。

其他人則表示應提防數位人民幣的崛起。Hayman Capital Management創始人Kyle Bass表示，數位人民幣是過去30、40年來，西方國家所面臨最大的威脅，它讓中國能將爪子伸向西方的每個人，並向西方輸出他們的數位威權主義。