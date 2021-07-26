本土疫情近期趨緩，明(27)日疫情警戒也將降到二級，室內人數也放寬到50人，似乎朝著正常生活又更進一步，民眾好奇，若是找非同住家人來家中打麻將或唱卡拉ok，是否50人以下能被允許？中央流行疫情指揮中心建議，由於仍處疫情當下，往來頻率還是不要這麼高。

疫情指揮中心指揮官陳時中表示，針對親友來家裡打麻將，疫情下還是建議往來不要那麼頻繁比較好，如果打麻將能做到維持社交距離、把口罩帶好，基本上不會反對，但有部分聲音反映，麻將桌距離不夠，加上長時間接觸，整體執行上相當困難，所以部分縣市不同意群聚打麻將，指揮中心都予以尊重。

另外有民眾反映，有些社區在三級警戒下仍開放游泳池，雖然有做到10人以下要求，但是否有規範禁止或相關討論與罰則？陳時中指出，三級警戒下游泳池是沒有開放，但如果相關社區認為防疫可以做到一定程度，那可以和地方主管單位來提出防疫計畫，如果提出的防疫計畫夠完整，也能讓生活正常一點。