台灣27日新冠肺炎疫情警戒降為2級，餐廳開放有條件內用，有餐廳業者迫不及待宣布首日推出慶祝方案，小吃店業者更已增加食材備料，趕在午夜零時就推出消夜場，即刻滿足民眾慶祝內用解封的心情。

台南市以美食小吃聞名，各家高檔餐廳與小吃業者都在發布疫情3級警戒後，受無法內用的限制所苦，27日降級開放內用，有業者以迫不及待踏出第一步，除了有高檔飯店餐廳推出折扣方案，海安路小吃攤也增加食材備料，要在27日午夜零時就開啟消夜場，鎖定想第一時間感受內用的消費者。

中西區海安路上不少海產店與小吃攤經營消夜場，苦於2個月來無法內用，業績大幅滑落。有業者26日白天已增加食材備料，鎖定27日零時後的消夜場客人。

飯店型餐廳業者表示，開放內用後仍有許多防疫限制，包括座位全面降載，減少一半，符合桌距1.5公尺的梅花座規格，桌面加裝隔板，其中以無法共食的規定影響最大。

有小吃業者認為，內用多為朋友或家庭式聚餐，無法共食造成食材上的準備困擾，很多食材都有保鮮期效，備料過多卻賣不出去，只能捨棄，造成成本浪費。

有餐廳業者因應準備套餐與單點兩種方式，消費者選擇單點，服務人員就需分菜，業者無奈工作量增加，仍期盼跨出第一步。

餐廳內用開放倒數計時，台南市不少民眾揪伴在27日零時後吃消夜，即刻慶祝餐飲內用解封。