疫情27日起調降為二級警戒，新竹縣各風景區、老街商圈和步道將全面開放，讓悶了2個多月的民眾到戶外放鬆心，但仍要遵守戶外不超過100人的規定，文化局轄下的圖書館、美術館、縣史館等藝文場館則採取逐步開放。

縣府交旅處長游志祥說，疫情一級警戒時，五峰清泉、尖石內灣風景區、北埔冷泉及國家 級和鄉鎮市管理的步道都不開放，疫情降為二級後將全部解封，有拉警戒線的景點和步道，已知會管理單位撤除。

游志祥並說，六福村和小叮噹遊客人數則降載到30％，該處並與內灣、北埔及湖口3個老街商圈理事長開會，請攤商遵守內用規定外，並要規畫「外食區」，避免遊客邊走邊吃被檢舉發告。

尖石五峰各溪流和北埔冷泉的大坪溪，預料將吸引不少民眾戲水消暑，因日前五峰鄉鬼澤山下的上坪溪附近深潭發生溺斃事件，消防局長孫福佑指會在重要溪流派員駐守防溺，呼籲民眾在解封後還是不要在危險水域戲水。

文化局長李安妤表示，縣內藝文場所27日起逐步開放，圖書館、縣史館、美術館均控管在室內上限50人，圖書館恢復館內櫃檯快速書籍流通服務，自修室因不易保持社交距離，目前仍不開放使用，後續將視疫情狀況滾動檢討。

演藝廳、演奏廳及實驗劇場27日之後也將開放表演團隊演出，演職人員進入場館必須提供防疫計畫，已做快篩或PCR檢測的演職人員，在正式演出時可以暫時脫下口罩，觀眾席則實施梅花座。

新瓦屋客家文化保存區內所有店家也將恢復營業，開放內用，請民眾入場及用餐時配合相關防疫措施，但定時導覽、市集等具群聚風險活動仍然暫停。