疫情指揮中心宣布新冠肺炎疫苗可以混打，不過高雄市診所協會理事長楊宜璋在臉書發文質疑，高端疫苗未做三期臨床試驗卻能獲得TFDA的EUA，已倍受學界質疑，指揮中心宣布AZ＋莫德納的混打政策夾帶了高端疫苗的混打，不知臨床證據在哪裡？

指揮中心與衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）過去一直對疫苗混打持保留態度，對外的說明多認為現有疫苗混打樣本數有限、數據不夠完整，故現階段應持保守的立場。

指揮中心還說，台大已開始AZ／莫德納混打的臨床實驗，長庚醫院已申請IRB（人體試驗倫理委員會）審核，希望建立台灣本土數據，才能決定是否通過EUA（緊急使用授權）。

不過就在7月25日指揮中心指揮官陳時中在記者會中宣布，ACIP同意國內開放新冠肺炎疫苗混打，擬優先將第1至3類第1針打AZ疫苗者，可混打mRNA疫苗。

陳時中說，未來預計初步開放已接種首劑AZ疫苗的第1到3類對象，間隔8周後以莫德納疫苗作為第二劑，其餘對象則暫定間隔10到12周後才能混打第二劑，實施日期還沒決定。同時，ACIP專家會議決定將高端疫苗納入公費接種計畫，並且同意開放混打。

對此，楊宜璋表示，疫情指揮中心終於宣布疫苗可以混打了，但這個問題數月來爭論不休，盡管管歐美各國已有許多混打的實例並有研究論文發表，台灣醫界也極力呼籲混打的效益，但回顧這二個月來的發展也頗令人玩味。

楊宜璋說，本來還要等台大和長庚醫院人體試驗的結果才要做決定，但數日前所持的論點似乎一夕之間都推翻了。他很想知道 ACIP和指揮中心討論和決策的過程，因為疫苗混打的安全性是科學家及醫師最關切的事。

楊宜璋說，高端疫苗未做三期臨床試驗卻能獲得食藥署的EUA，已倍受學界質疑，指揮中心在AZ＋莫德納的混打政策夾帶了高端疫苗的混打，大家都很好奇這種決議是怎麼形成，指揮中心有必要對外說清楚。