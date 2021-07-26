羅添宏提供

羅添宏提供

索羅門群島過去是我國重要友邦，自陳水扁以來的每一任總統都曾出訪，更是海軍敦睦遠航支隊幾乎每一年的到訪地點。卻在2019年9月與台灣斷交。前駐索國大使羅添宏將出版新書《我在索羅門群島》，大談對當地二戰戰場考察之後的見聞錄，提醒世人記取教訓，勿再輕啟戰爭。

台索兩國人民情誼深厚，從日前索國馬萊塔省省長蘇達尼選擇來台就醫可見一斑。羅添宏是在台索關係出現緊張狀態下因操勞過度，緊急返國治療。在此之前，他與駐地政府以及外國使節團都有非常良好的關係，與各方互動緊密而融洽，深得各方的信任與情誼。

羅添宏指出，日本1941年12月7日偷襲珍珠港之後，便瘋狂地向東南亞及西太平洋侵略，先後佔領香港、菲律賓、馬來亞、新加坡及荷屬東印度。日軍有如秋風掃落葉，繼續向緬甸、新幾內亞及索羅門群島等地進軍，氣焰囂張不可一世。

1942年3月，駐守菲律賓的美國遠東軍指揮官麥克阿瑟將軍，登上魚雷艇逃離馬尼拉灣口的柯里基多島，輾轉經民答那峨搭乘轟炸機抵達澳洲，被任命為西南太平洋盟軍最高司令。以美軍為主的盟軍積極策劃反攻，第一場戰役就是1942年8月7日登陸索羅門群島首府圖拉吉及瓜達康納爾島，並奪取日軍在瓜島所建的一座機場。

在美軍登陸後的6個月期間內，日軍總共四度企圖奪回這座具有高度戰略價值的機場，出兵規模一次比一次高，從第一次的900人升級到6000人，第三次高達2萬人，但是三次均告慘敗。第四次則是部隊還沒集結就遭美軍攻擊而夭折，最後終於放棄瓜島、主動撤離，成為日本自偷襲珍珠港之後的首場陸上敗戰。

瓜達康納爾戰役成為太平洋戰爭陸戰的轉捩點，日軍與盟軍皆投入大量的軍力與資源，極度擴張的日本帝國至此盛極而衰。瓜島戰役從1942年8月至1943年2月六個月期間戰況極為慘烈，日軍戰死高達3萬餘人，美軍陣亡也高達7000餘人，雙方飛機及軍艦等裝備的損失更不計其數。

瓜島戰役之後索羅門群島戰役接著展開，盟軍與日軍在新喬治亞諸島激烈交戰。1943年起盟軍登陸布干維爾島及新不列顛島，對日軍重要基地拉包爾形成包圍，直至1945年8月大戰結束。

期間日本聯合艦隊司令長官山本五十六在索羅門群島的布干維爾島遭美軍飛機攔截擊殺，美國未來的總統約翰甘迺迪指揮 PT—109 魚雷艇在新喬治亞遭日本驅逐艦撞沉然後成為英雄的事蹟，均是大家耳熟能詳的故事。

羅添宏年輕時喜歡閱讀戰史，對索羅門群島的核心戰場瓜達康納爾島的每一場戰役更是如數家珍。在工作之餘，他探訪過去的這些戰地，了解它們的歷史，並且與使節團成員分享心得，藉此與外國同僚拉近距離，並且參與了多次戰爭紀念的儀式。

由於在索國，未爆彈對民眾造成傷害，尋得二戰戰死官兵遺骸的事件也時有所聞，羅添宏甚至還親身為美方搜尋瓜島作戰失蹤美軍的作業提供協助。他說，過去近80年的戰爭，對今天的索國民眾來說依然是揮之不去的陰影。

羅添宏在新作中表示，美國與中國之間的關係於近年急轉直下，雙方在台海、南海及西太平洋的摩擦頻傳，每天互相叫罵出言恐嚇，一時間讓人以為兩國關係已經到達一觸即發的地步。

比對過去的歷史，他發現深入了解每一場戰役所發生的英雄事蹟、悲慘故事，對戰爭歷史有了另一層次的體悟，認為閱讀戰史不僅僅是了解過去的那些偉大戰役，更重要的是記取教訓。尤其是日軍幾乎全軍覆沒的血腥嶺戰役、鱷魚溪戰役，駐足在今天平靜的山丘、河畔，腦中卻湧現當年激烈交火、鬼哭神號的情景，更是讓羅添宏感慨戰火的無情。

羅添宏的《我在索羅門群島》，把當年可歌可泣的故事，分成戰役與人物故事來敘述。經過作者的認真考究以及現地觀察，整理出一本輕鬆易讀，可以快速了解美日二戰時在索羅門群島的作戰歷史。

他說，人類因為這場戰爭直接或間接死亡的人數高達數千萬人，可謂人類有史以來最大的浩劫。四分之三世紀過去之後，今天西太平洋的情勢與氛圍與當年太平洋戰爭爆發前頗為類似，說不定下一次大規模的戰爭可能會終結人類的文明，因此撰寫此書提醒世人記取教訓，勿再輕啟戰端、重蹈戰爭覆轍。