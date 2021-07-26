因應中央流行疫情指揮中心自7月27日起全國調降為二級警戒指導，國防部官員表示，軍方相關作為包括各項活動應採縮小編組、減少跨區原則，並全程配戴口罩；另依中央室外100、室內50人以下規範，仍暫緩辦理各項大型交流集會活動。

國防部官員說，營區間減少洽公或交流活動，盡量採電話或視訊辦理；依中央人數管制規範，授權各單位主官逐步調整辦公模式運作；部隊訓練採小群、多組方式實施，並適時調整於戶外通風良好處施訓。