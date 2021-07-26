疫情降二級 國軍部隊訓練採小群、多組方式實施 14:502021/07/26 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陸軍機步333旅日前沿台一線自力機動進訓。軍聞社提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應中央流行疫情指揮中心自7月27日起全國調降為二級警戒指導，國防部官員表示，軍方相關作為包括各項活動應採縮小編組、減少跨區原則，並全程配戴口罩；另依中央室外100、室內50人以下規範，仍暫緩辦理各項大型交流集會活動。 國防部官員說，營區間減少洽公或交流活動，盡量採電話或視訊辦理；依中央人數管制規範，授權各單位主官逐步調整辦公模式運作；部隊訓練採小群、多組方式實施，並適時調整於戶外通風良好處施訓。 降級解封 宜蘭縣部分景區仍封閉 疫情降二級 軍校生明返校暑期軍事訓練 #部隊 #訓練 #多組 #實施 #國防部官員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雲林迎餐飲業報復性消費 漁民搶收水產 04:102021/07/26 地方新聞 無薪假家數、人數再創新高 逾千家住宿及餐飲業大減班 10:402021/07/26 財經 法迎戰第4波疫情 通過法案擴大健康通行證適用範圍 09:482021/07/26 國際 防與實戰脫節 監院促保留刺槍術 04:102021/07/26 政治要聞 王少偉復工大熱天防護衣包緊緊 04:102021/07/26 娛樂新聞 727降級懶人包 超商、賣場可內用 外出全程戴口罩 13:462021/07/26 生活 基隆廟口夜市明復市 攤商開心清整環境準備迎接客人 12:192021/07/26 生活 無薪假實施家數3679家 4.4萬人再創疫情以來新高 11:402021/07/26 生活 時力示警：無薪假勞工達3.1萬 創下自2009年金融海嘯後新高 11:262021/07/26 政治 愛國者三型飛彈 明年再赴美實射 04:102021/07/26 政治要聞 中鋼股東會紀念品 這天開始可以領了 09:572021/07/26 財經 政治熱門新聞 侯友宜最新民調出爐 網驚：綠營這大咖洗洗睡了 - 政治 看到蔡政府這樣維繫政權 郭正亮嘆：蔡英文一個影片還在流傳 - 政治 蔡政府振興「暫不發現金」關鍵曝 施正鋒老婆一番話嗆爆 - 政治 2024大選 吳子嘉：這大咖若當總統一定辦得了民進黨 - 政治 看完蔡英文最新民調 黃暐瀚發現2件事 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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