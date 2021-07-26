詹雅雯今到萬芳醫院接種疫苗。（固力狗娛樂提供）

詹雅雯今上午在友人陪同下，前往萬芳醫院接種疫苗，打完疫苗後開心地對著鏡頭比YA，隨即返家休息，將持續觀察身體狀況；據了解，詹雅雯打完疫苗後覺得很安心，表示會謹守醫護人員的叮嚀多休息多喝水。

詹雅雯之前驚吐罹患了帕金森氏症、左腦中度萎縮，同時有甲狀腺低下、唾液腺、喉嚨長腫瘤、胃腸不適等狀況，由於她天生比一般人易疲憊、血糖低、有時常半夜睡到一半血糖低，心臟感覺將要停止，因此身上常常要帶糖果，日前經醫生評估她應先接種疫苗對健康比較有保障，今完成注射讓她安心許多。