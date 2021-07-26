莊姓嫌犯試圖從車中座位底下掏槍反抗，被警方制止，強行拉出車外。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

警方起出現金2萬4千元以及改造的金牛座手槍及6發子彈等物。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

警方在嫌犯車中起出101包毒咖啡包。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市警局少年隊警方去年偵辦一起少女施用毒品案，發現曾被警方逮捕的莊姓藥頭又重施故技販毒，22日鎖定莊嫌駕車停在三民區九如一路路旁，以前後2車包抄，莊嫌一度欲掏上膛槍反抗，警方驚險制伏，並逮捕莊嫌及其女友、小弟等3嫌，並在車中起出101包毒咖啡包、1把金牛座改造手槍及6顆子彈。

少年隊警方去年在偵辦少女施用毒品案時，向上溯源發現曾經逮捕過的23歲的莊姓嫌犯在特定群組販毒，並以「有沒有人要喝飲料，我這裡有飲料」的販毒暗語吸引年輕人上門買毒。

警方7月22日查出莊嫌駕車搭載28歲盧姓女友及22歲洪姓小弟準備外出交易毒品，一路跟監，發現莊的座車停在三民區九如一路路邊，似乎等候買家，警方見時機成熟，以前後車包抄，當時坐在駕駛座的莊嫌一度試圖反抗，彎身欲從座位下方掏出已上膛的槍械，警方見狀出手拉住莊嫌，驚險將他制伏，讓警方直呼「好險」。

警方將盧女和洪男一併逮捕，在車上查獲1小包安非他命、101包毒品咖啡包、電子磅秤、現金2萬4千元以及改造的金牛座手槍及6發子彈等，訊後依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪送辦。

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