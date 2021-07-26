賣淫集團在某知名網路論壇上，PO出穿著性感情趣內衣、巨乳辣腿的妖嬈艷照，以90分鐘1800元的超低價格，引誘尋芳客來電上門。（摘自某知名網路論壇）

賣淫集團在網路論壇上，PO出穿著巨乳辣腿艷照，以90分鐘1800元的超低價格，引誘尋芳客來電上門，怎料民眾一見到本人竟是大嬸，且還要2000元。（徐立信提供／張穎齊台北傳真）

賣淫集團在網路論壇上，PO出穿著巨乳辣腿外籍女郎，以90分鐘1700至2000元的超低價格，引誘尋芳客來電上門。（徐立信提供／張穎齊台北傳真）

全國27日才降為二級警戒，卻有賣外籍淫集團公然違反防疫規定，在網路論壇上架「人與人連結」訊息，更PO出身材火辣、擁有白皙爆乳美腿的香豔女郎照片，主打90分鐘1800元的超低價格，怎料民眾一到場，只見1名沃腴的大嬸應門，頓然嚇傻。北市議員徐立信獲報要求，警方應嚴辦並圍堵防疫破口，警方也加強偵辦中。

徐立信表示，他接獲民眾檢舉，在疫情期間，全民防疫草木皆兵時刻，竟有大量無牌的外籍賣淫集團，早已自行「解封」，完全無視警方，在網路論壇上推出會員制、採一樓一鳳服務，打電話就可「掛號」消費，甚至囂張到「網內互打」，一派人推出90分鐘3000至4000元，竟有另一派想「薄利多銷」，推出超低價90分鐘1700至2000元。

根據徐立信提供畫面顯示，民眾在某知名論壇上，爬到一篇文主旨寫著「中山區林森北路，新人登場，小雯細心呵護，90分鐘1800元，減輕痠痛呼喚」，內文更寫下「會撒嬌的女人最可愛，只有你能征服我，給你前所未有感覺」等極具性暗示的挑逗字眼。

此外，更PO出4張穿著性感情趣內衣、巨乳辣腿的妖嬈艷照，民眾致電後循線到場，怎料出面應門的竟是身材沃腴的「超熟齡」大媽，經詢問下還要2000元，民眾見狀趕緊機智稱「我身上沒那麼多錢，先下去領錢」，匆忙逃離現場。另一名檢舉的民眾則較幸運，發現應門的確實是有爆乳辣腿的外籍女子，且價錢僅1700元、做半套。

徐立信痛批，價格高與價格低的兩派人馬，已互相檢舉，搶奪這塊市場大餅，甚至連他都收到相關訊息，徹底挑戰警方底線，呼籲警方管制亂象。北市中山分局副分局長余永廉表示，已持續規畫勤務，如發現有從事妨害風化的具體違法事證，即依法究辦，以維社會善良風氣。