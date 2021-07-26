夏季訂單強勁，瑞安航空周一上調全年運客量預期，但是瑞安也表示，截至六月底的第一財季中票價仍遠低於疫情爆發前水準。該公司並公布上季稅後虧損2.73億歐元(約3.215億美元)，優於預期。

該歐洲最大廉航公司表示，從今年三月起始的本財年中，預計乘客將有9000萬至1億名，高於此前預估的8000萬至1億名。

在上一財年中，受到新冠疫情的影響，瑞安僅載送2750萬名乘客，遠低於疫情爆發前2019財年的1.49億名乘客。

瑞安第一財季虧損2.73億歐元，略優於預期的虧損2.83億歐元。

執行長Michael O'Leary指出，關於截至2022年3月的本財年中，公司無法提供有意義的獲利預測，但重申公司正謹慎地可能出現小幅虧損或持平。

瑞安預計七月載客量為900萬人，高於先前預期的700萬~900萬人。八月將增加到1000萬人。

瑞安今年4~6月載客量為810萬人，優於去年同期的50萬人；營收為3.71億歐元；淨虧損2.73億歐元。