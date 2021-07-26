大陸河南省近日遭遇罕見特大暴雨，多市出現內澇，造成嚴重災情，多人傷亡。大陸國家發改委發出緊急通知，要求立即對城軌、鐵路、公路等開展災害隱患全面排查，又指出現極端天氣等非常情況，「堅決即時啟動最高等級響應」。

河南近日面臨強降雨，鄭州市災情慘重，暴雨灌入地鐵造成多人傷亡，此外，鄭州京廣北路隧道內大批車輛被水淹沒，當地及其他地區傷亡人數至今成謎。大陸網路上也出現質疑聲浪，批評鄭州地鐵淹水等事故是人為造成。

大陸國家發展改革委發佈關於加強城市重要基礎設施安全防護工作的緊急通知，立即開展災害隱患全面排查。

通知稱，要採取停學、停工、停業和停運措施，對隧道、涵洞等易澇區段，及時警戒並封路，有序疏散群眾，杜絕僥倖心理，克服痲痹思想，盡最大可能保護民眾生命財產安全。

通知表示，要按照最嚴酷的極端天氣情況完善應急預案，建立第一時間響應機制，氣象部門要加強對強降雨、颱風等災害預報預警，相關部門要充分利用各種渠道和方式發布預警避險信息。

發改委解釋，近日大陸國家主席習近平對防汛救災工作作出重要指示。針對一些地方出現的問題，要發出緊急通知，加强城市重要基礎設施安全防護。