（更新內容17:16)台灣基進黨立法委員陳柏惟罷免案，預計將於10月23日舉行投票，刪Ｑ總部今天提出質疑，指陳柏惟涉嫌造假其感到自傲的製片經歷、應該辭職下台。陳柏惟下午反駁，自己從製片助理一路做起，最後一部影片為「幸福路上」且擔任執行製片，對於對方未經查證就攻擊，讓選舉淪為口水、烏賊戰。

對於陳柏惟的說法，刪Q總部也再度舉出5點聲明、回應，總部強調，陳柏惟的說法根本就是硬凹、混淆視聽，總部希望「直球對決」、但陳不斷閃躲，呼籲他不要每次遇到質疑就托別人下水。

陳柏惟表示，他過去在影視圈中，是從製片組的基層開始做起，最後一部電影擔任執行製片，或許是刪Q總部對於英文翻譯的中文名稱不了解，誤以為只有製作人的名稱屬於製片，呼籲對方多充實電影相關知識，更可以卻詢問過去合作過的導演或製作人。

陳柏惟說，真相可以很快被確認，對方在未確認的情況下就擅自製作攻擊影片，根本是人格抹滅，是政治的口水戰與烏賊戰，對政治專業人員或影視工作專業都是打擊。目前有討論是否請律師針對對方指控提告，但若對方的影片都是「躲、閃、飄」，沒有十足把握也不會提告。

針對陳柏惟的說法，刪Q總部以「不要硬凹在凹，吹牛就是吹牛」再度抨擊，總部指出，陳宣稱在《寒戰2》、《捉妖記》、《天降雄獅》等20多部電影中擔任製片，並非他今天所說製片組中的assistant，且製片就是製片、助理就是助理，不應用認知作戰的方式混淆視聽。

對於陳柏惟說考慮是否提告，總部表示尊重陳柏惟的權利，但也表示，陳罵人假公民、猴子才是真的誹謗，陳根本是「見笑轉生氣」，還人身攻擊罷免總部是小丑，奉勸陳應該好好道歉，畢竟誠實是最好的解藥。