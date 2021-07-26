台灣柔道女將連珍羚今（26日）在東京奧運16強提前落馬，因為3次指導而被裁定落敗，對此，連珍羚的父親連金河無奈說，「對於裁判的判決看不出所以然，無奈僅能接受！」擔心女兒心情受影響，晚間會打電話給她「女兒33歲持續奮戰，已經很棒了！」

連珍羚今（26日）在女子57公斤級面對斯洛維尼亞選手凱澤，3分37秒時，被判第一次「假意攻擊」，延長賽時又被判「避免對手抓握」、「抓緊褲腿」，累積滿3張指導落敗，連珍羚表情錯愕淚灑比賽場館。

連珍羚比賽時，父親連金河全程觀戰替女兒加油，連金河說，女子上屆奧運時差點可以奪牌，因此決定再拚戰一次，儘管今年已33歲仍全力以赴，是她選手生涯最後一次奧運。

「對於裁判的判決看不出所以然！」連金河直言，當被判第一次「假意攻擊」時真的很錯愕，女兒心情也會受到影響，判決是裁判個人觀點，但儘管有再多無奈也只能接受，「女兒已經很棒了！」

連金河說，晚間會打電話安慰女兒，自己也很驕傲女兒可以為國爭光。