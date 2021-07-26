【愛傳媒藺奕專欄】每一屆奧運，都像是一個公然暗戀的孵化器，場上比競技、場下男生比帥氣、女生比美麗。

東奧第一天，暫居獎牌數榜首的中國隊，三面金牌全靠女性，當日第一美女，公推個人銳劍金牌山東姑娘孫一文。

女子柔道48公斤級，身高1米72的烏克蘭美女Bilodid僅獲銅牌淚灑賽場，我這大叔看得心都疼了，當坊間最善戰的女孩輸了，我們男人的心裡，和她的出生地基輔，彷彿就該有一場俐落的大雪。

別看我耍嘴皮，其實讓我真正動容的，是敬業。

我曾經聽長輩說過一個小故事。有一次他參加晚宴，歌手請來葉倩文，當她一開口《瀟灑走一回》，一位中年大叔突然高潮了，衝上台在葉倩文身邊開始練拳，他是不是誤以為葉問是葉倩文的爹也沒人曉得。

葉倩文嚇得要死，卻還是繼續堅持，並且圍著大叔幫忙喊聲：「賀！哈！賀！哈！賀哈賀哈賀哈！」

最後歌唱完了，還特地跟那位大汗淋漓的大叔鞠躬道歉：「大哥大哥，不好意思，因為服裝的原因，没能和您一起打拳。」

牛吃的是草、擠得是奶，人吃的是飯、用的是心，為了提醒自己向專業致敬，我得把照片和她們放在一起，這樣才不容易忘記，賀！哈！賀！哈！賀哈賀哈賀哈！

作者為文學奬得主

照片來源：作者提供。

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