【愛傳媒鄭自隆專欄】

閉戶自肅，就是要讀書（7）

書名：餘響入霜鐘–禪宗祖師傳奇

作者：鍾玲

出版：九歌

年代：2020

好看的書

本書是作者鍾玲在報紙聯合副刊發表的短文匯集而成，既然是報紙短文就不會是學術論文，而是小說，或是以部分史實為基礎的「演義」；短文在聯副刊登時，我蠻喜歡的，因此集結出書，就買了。

此書從初祖達摩，寫到六祖之後的神秀、神會、百丈懷海、黃檗希運、臨濟義玄，30篇的「演義」，精彩有趣很容易入門，看了這本書，就瞭然禪宗從初祖到六祖的源流。作者是大學教授也是佛教徒，因此她是以寫宗師的心態下筆，我非佛徒，讀此書純然是對禪宗的興趣，對禪宗的興趣，胡適是訓詁，《神會和尚遺集》就是，我對禪宗的興趣，是充滿故事性與看似不拘的瀟灑，和只懂吃齋唸佛、做法事騙騙錢的派別不同。

禪宗比較好玩

先說故事性，任何宗派，只要歷史夠久、影響力夠大，源流就會複雜，故事就多，禪宗若以達摩起算，已1500餘年，衍派當然複雜，連台灣佛教四大山頭，除慈濟外，法鼓、中台、佛光都自稱禪宗一脈；本書寫的是達摩至六祖惠能四百年的佛門鬥爭，有人就有鬥爭，有權有錢就有人爭奪，佛門自不例外。

有鬥爭就有故事，世俗鬥爭，下焉者赤裸裸、刀光血影，但高手「人前手牽手、背後下毒手」，神秀、惠能爭奪法衣，以及神秀弟子普寂、惠能弟子神會，爭誰為「六祖」的滑台無遮論戰，均宛如宮鬥，表面是為自己師父「正名」，但何嘗不是為自己打算，師父正名了，自己就是法脈嫡傳，利益回到自己身上，和尚還是有心機的。

還有一故事，現在看是愚蠢，但很有故事性，2017年詣嵩山少林寺，見寺內立雪亭有門聯「禪宗初祖天竺僧，斷臂求法立雪人」，其典故是有人要拜師達摩，達摩不收，此人就長跪雪地，達摩還是不收，說除非老天下起紅雪，否則不收；於是他就砍了自己的手臂，染紅了雪；這個人叫「慧可」，後來成了禪宗二祖，果然有「捨」才有「得」，但代價太大了。

古代資訊封閉民智未開，方有此荒謬的宗教盲從現象，唐代皇帝好佛，韓愈寫了《諫迎佛骨表》，勸皇帝不要把「朽穢之物」帶入皇宮，差點被砍頭，上有好者下必從焉，為迎佛骨，當時有人燃指供佛，有人燃臂供佛，因此慧可自斷其臂，也就不奇怪了。

禪宗的故作瀟灑在於偈語爭鋒，五祖弘忍以偈語的優劣來決定傳法弟子，神秀寫的是「身是菩提樹，心如明鏡台，時時勤拂拭，勿使惹塵埃」，眾人皆曰讚，但不認識字的惠能，找人代筆寫「菩提本無樹，明鏡亦非台；本來無一物，何處惹塵埃」，卻受到弘忍得賞識而得到傳法袈裟，惠能比神秀高明嗎，以詩的意境或許如此，但現實生活中卻不值得鼓勵，神秀要人努力用功按部就班當好學生，是位好老師；但惠能卻鼓勵取巧投機，憑小聰明取高分。

小沙彌學舌，見旗子飄動，一群人爭論是風動還是旗動，某位多事者跳出來說，既不是風動也不是旗動，是「心動」，眾人皆服。真的是胡扯，當然是風帶動旗子，這是小學生基本常識，哪來的「心動」。

禪宗的偈語，是將簡單的事情複雜化，複雜化就會產生神秘感；其實世事沒那麼複雜，去執取直而已。

應無所住而生其心

所有的宗教都是人為創造的，也就是《金剛經》所說的「有為法」（人為的智慧），並非絕對真理，都可以被批判被質疑；不過伊斯蘭教、天主教（含基督教）、佛教歷經數千年的淬煉，當然比較值得信賴，其教義也有深層哲學思考（如佛教），或很入世的服務與詮釋現實世界（如可蘭經之於阿拉伯世界，或韋伯所謂基督新教倫理與資本主義精神），但依附在正信宗教大帽子下的「新興宗教」，可不一定，更應該帶著批判的角度看它，而不是盲從。

如何檢驗新興宗教？有幾個標準–

1. 以捐錢多少來決定功德的，這是賣贖罪卷詐財，不必信它。

2. 以複雜說詞、因果輪迴，威脅恐嚇不信的人，必是邪教。

3. 教主被包裝成「神」，要人跪拜、獻身、捐錢，小丑爾，信它幹嘛。

見本性為禪，「應無所住而生其心」，所謂「應無所住而生其心」就是不執著方能見本性，《金剛經》「不應住色生心，不應住聲、香、味、觸、法生心，應無所住而生其心」，也就是說不受到外在的色、聲、香、味、觸、法的羈絆，自在就能夠見到本性。

台灣很多佛道混合的「新興宗教」（其實不是真正的道教，而是台灣民間信仰），號稱修禪學禪教禪，教主以色（表演）、聲（說詞）、香（氛圍）、味（迷幻）、觸（互動）、法（規矩）傳教，然後接受信眾無盡供奉，擁名車、廣置田宅，荷包滿滿，看病還要醫院院長出門迎接，行為如此貪婪自己如何能「生其心」？又如何能讓信眾「生其心」？ 說是禪，笑話了。

作者為政治大學傳播學院兼任教授

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